Στο Ισραήλ ο Μάρκο Ρούμπιο για την προώθηση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα - Real.gr

Επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκ Ρούμπιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ρούμπιο θα παραμείνει στο Ισραήλ μέχρι το Σάββατο και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισε ότι ο Αμερικανός υπουργός θα βρεθεί στη χώρα «για να υποστηρίξει την επιτυχή εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα, το οποίο έχει λάβει πρωτοφανή διεθνή στήριξη».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Ρούμπιο θα επικυρώσει τη σταθερή δέσμευση της Αμερικής για την ασφάλεια του Ισραήλ και θα συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους για να ενισχύσει τις προσπάθειες προς μια διαρκή ειρήνη και ολοκλήρωση στη Μέση Ανατολή, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο πραγματοποιείται ενώ ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς βρίσκεται ήδη στο Ισραήλ, μετά τις πρόσφατες αποστολές των ανώτατων απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Ουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο την παρακολούθηση της εκεχειρίας και της συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.