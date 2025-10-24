Στο Κίεβο η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας - Real.gr

Quantcast
09:45, 24/10/2025
Στο Κίεβο η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας

Η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Κατερίνα Ράιχε έφτασε σήμερα στο Κίεβο για να υπογραμμίσει τις προσπάθειες του Βερολίνου να βοηθήσει την Ουκρανία να αποκαταστήσει τις ζημιές στις ενεργειακές της υποδομές, αφού πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

«Η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη με τον τέταρτο χειμώνα σε καιρό πολέμου και αυτή τη στιγμή η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον των ουκρανικών υποδομών εφοδιασμού ενέργειας, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης τον χειμώνα», δήλωσε η Ράιχε από το Κίεβο, όπου έφτασε συνοδευόμενη από επιχειρηματίες.

Η επίσκεψη της Γερμανίδας υπουργού πραγματοποιείται την ώρα που η Ουκρανία αντιμετωπίζει αυξανόμενα προβλήματα στον τομέα της ενέργειας, περιλαμβανομένων παρατεταμένων διακοπών στην ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

Όπως τόνισε η Ράιχε, είναι αναγκαίο το Κίεβο να λάβει έκτακτη βοήθεια για την ανοικοδόμηση και τη διασφάλιση της παροχής ενέργειας, ενώ δεσμεύθηκε στη διάρκεια της επίσκεψής της στην Ουκρανία να εξετάσει πώς η Γερμανία μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένη και καλύτερη υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση.

Εκτός από τη διατήρηση και την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, στη διάρκεια της επίσκεψής της η Ράιχε θα επικεντρωθεί και στην ενίσχυση της συνεργασίας Κιέβου- Βερολίνου στον αμυντικό τομέα.

«Η πολιτική ασφαλείας είναι πάντα επίσης και οικονομική πολιτική», τόνισε η Ράιχε ενώ πρόσθεσε ότι σκοπεύει να φέρει πιο κοντά τις αμυντικές εταιρείες των δύο χωρών.

