Στο Κίεβο η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας - Real.gr

«Η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη με τον τέταρτο χειμώνα σε καιρό πολέμου και αυτή τη στιγμή η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον των ουκρανικών υποδομών εφοδιασμού ενέργειας, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης τον χειμώνα», δήλωσε η Ράιχε από το Κίεβο, όπου έφτασε συνοδευόμενη από επιχειρηματίες.
Η επίσκεψη της Γερμανίδας υπουργού πραγματοποιείται την ώρα που η Ουκρανία αντιμετωπίζει αυξανόμενα προβλήματα στον τομέα της ενέργειας, περιλαμβανομένων παρατεταμένων διακοπών στην ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.
Όπως τόνισε η Ράιχε, είναι αναγκαίο το Κίεβο να λάβει έκτακτη βοήθεια για την ανοικοδόμηση και τη διασφάλιση της παροχής ενέργειας, ενώ δεσμεύθηκε στη διάρκεια της επίσκεψής της στην Ουκρανία να εξετάσει πώς η Γερμανία μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένη και καλύτερη υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση.
Εκτός από τη διατήρηση και την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, στη διάρκεια της επίσκεψής της η Ράιχε θα επικεντρωθεί και στην ενίσχυση της συνεργασίας Κιέβου- Βερολίνου στον αμυντικό τομέα.
«Η πολιτική ασφαλείας είναι πάντα επίσης και οικονομική πολιτική», τόνισε η Ράιχε ενώ πρόσθεσε ότι σκοπεύει να φέρει πιο κοντά τις αμυντικές εταιρείες των δύο χωρών.