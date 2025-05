Στο Κίεβο Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και Τουσκ – Καλούν τη Ρωσία να αποδεχθεί «πλήρη και άνευ όρων 30ήμερη εκεχειρία» - Real.gr

Οι τρεις ηγέτες βγήκαν μαζί από το τρένο που τους μετέφερε στο Κίεβο από την Πολωνία και πρόκειται να συναντηθούν αργότερα σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Τουσκ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έφτασαν σήμερα το πρωί στο Κίεβο προκειμένου να εκφράσουν από κοινού με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ τη στήριξή τους προς την Ουκρανία και να ζητήσουν από τη Ρωσία να δεχθεί “πλήρη και άνευ όρων” εκεχειρία 30 ημερών, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP.

Οι τρεις ηγέτες βγήκαν μαζί από το τρένο που τους μετέφερε στο Κίεβο από την Πολωνία και πρόκειται να συναντηθούν αργότερα σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Τουσκ.

Στη συνέχεια θα συμμετάσχουν υπό την αιγίδα του Ουκρανού Προέδρου στη συνάντηση με άλλους Ευρωπαίους εταίρους μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελιζέ.

En route pour Kyiv.

Pour l’Ukraine, pour l’Europe.

On our way to Kyiv.

For Ukraine, for Europe.

Auf dem Weg nach Kyjiw.

Für die Ukraine, für Europa.

W drodze do Kijowa.

Dla Ukrainy, dla Europy. pic.twitter.com/a6zxOYRR0B

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2025