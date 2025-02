Στο Κίεβο ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Κιθ Κέλογκ - Καταλαβαίνει την ανάγκη «για εγγυήσεις ασφαλείας» - Real.gr

Ο απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ έφθασε σήμερα στο Κίεβο για την πρώτη επίσκεψή του, την επομένη των ρωσοαμερικανικών συνομιλιών στη Σαουδική Αραβία που καταγγέλθηκαν από την Ουκρανία, μετέδωσε η δημόσια ουκρανική τηλεόραση.

Ο Κέλογκ έφθασε το πρωί σιδηροδρομικώς από την Πολωνία και στο σιδηροδρομικό σταθμό τον υποδέχθηκε η αμερικανίδα πρεσβευτής Μπρίτζετ Μπρινκ, μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Suspilné, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από την άφιξή του.

🔴 US Presidential Envoy on Ukraine Keith Kellogg has arrived in Kyiv.

📹: Suspilne pic.twitter.com/JsVkyIp6yZ

