Στο Κίεβο ο Φινλανδός πρόεδρος - Θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι - Real.gr

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ έφθασε σήμερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, όπου θα συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας.

Ο Αντρίι Γέρμακ δήλωσε ότι στη διάρκεια της επίσκεψης ο Στουμπ θα συζητήσει με τον Ζελένσκι για έργα ασφαλείας, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, επενδύσεις σε υποδομές και εγγυήσεις ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της ασφάλειας για την Ουκρανία.