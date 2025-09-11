Quantcast
Στο Κίεβο ο Φινλανδός πρόεδρος - Θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι - Real.gr
real player

Στο Κίεβο ο Φινλανδός πρόεδρος – Θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι

11:12, 11/09/2025
Στο Κίεβο ο Φινλανδός πρόεδρος – Θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ έφθασε σήμερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, όπου θα συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας.

Ο Αντρίι Γέρμακ δήλωσε ότι στη διάρκεια της επίσκεψης ο Στουμπ θα συζητήσει με τον Ζελένσκι για έργα ασφαλείας, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, επενδύσεις σε υποδομές και εγγυήσεις ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της ασφάλειας για την Ουκρανία.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

11:23 11/09
Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

11:02 11/09
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν δεχτεί τη σφαίρα - Το μήνυμα Τραμπ και οι πολιτικές αντιδράσεις

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν δεχτεί τη σφαίρα - Το μήνυμα Τραμπ και οι πολιτικές αντιδράσεις

10:31 11/09
Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

07:55 11/09
Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

11:34 11/09
Δύσκολες ώρες για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Δύσκολες ώρες για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

09:00 11/09
Αιματηρό τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη - Η μηχανή της συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο

Αιματηρό τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη - Η μηχανή της συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο

09:11 11/09
ΛεΜπρον Τζέιμς: Στην Κέρκυρα για διακοπές ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

ΛεΜπρον Τζέιμς: Στην Κέρκυρα για διακοπές ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

10:16 11/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved