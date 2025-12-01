Στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο Ζελένσκι, συνάντηση με Μακρόν - Θα ακολουθήσει επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία - Real.gr

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στο Μέγαρο των Ηλυσίων για να συναντήσει τον Εμανουέλ Μακρόν και να επικυρώσει τη στήριξη των Ευρωπαίων προς το Κίεβο την ώρα που ο ίδιος βρίσκεται σε δυσχερή πολιτικά θέση ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται εντατικών διπλωματικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας υποδέχθηκε στα σκαλοπάτια του προεδρικού μεγάρου τον πρόεδρο Ζελένσκι που ενσαρκώνει τέσσερα χρόνια ουκρανικής αντίστασης στη ρωσική εισβολή και τελεί υπό αυξανόμενη πίεση.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την αργή τους πρόοδο στην ανατολική Ουκρανία, ενώ η ουκρανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει σημαντικό σκάνδαλο διαφθοράς που ανάγκασε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απομακρύνει τον προσωπάρχη της προεδρίας και δεξί του χέρι, τον Αντριι Γερμάκ.

Η εβδομάδα που αρχίζει αναμένεται να είναι κρίσιμης σημασίας για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας πριν από τη σύνοδο των υπουργών Αμυνας της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες, ενώ οι Ευρωπαίοι ελπίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ, για την οποία υπάρχουν υποψίες για ενδοτικότητα απέναντι στον Πούτιν, δεν θα θυσιάσει την Ουκρανία ως οχυρό απέναντι τις ρωσικές φιλοδοξίες.

Από χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει συνομιλήσει με πολλούς ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις αυτές, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός απσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος κατηγορείται για στενές, και οικονομικές-επιχειρηματικές, σχέσεις με τη Ρωσία θα επισκεφθεί τη Μόσχα όπου θα έχει αύριο το απόγευμα συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναμένεται το βράδυ στην Ιρλανδία στο πρώτο του επίσημο ταξίδι στη χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στρατιωτικά ουδέτερη.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται την ώρα που εντατικές διαπραγματεύσεις επί σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου διεξάγονται ανάμεσα στις ΗΠΑ και, από τη μία πλευρά, την Ουκρανία και, από τη άλλη πλευρά, τη Ρωσία, μέχρι στιγμής χωρίς την άμεση συμμετοχή των Ευρωπαίων.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Μάικλ Μάρτιν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει αύριο συνομιλίες με τον ίδιο και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σάιμον Χάρις και θα επισκεφθεί επίσης τη νέα πρόεδρο της Ιρλανδίας Κάθριν Κόνολι.

«Εχω συνταντηθεί επανειλημμένως με τον πρόεδρο Ζελένσκι, κυρίως στο Κίεβο, αλλά περιμένω με ανυπομονησία να τον υποδεχθώ για την πρώτη επίσημη επίσκεψη προέδρου της Ουκρανίας στην Ιρλανδία», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο ιρλανδός πρωθυπουργός.

Η Ιρλανδία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά διατηρεί σύμπραξη με την Ατλαντική Συμμαχία. Διατηρεί μία μικρή αμυντική δύναμη 8.500 μελών που συμμετέχει τακτικά σε επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης.

Η Ιρλανδία προσφέρει ισχυρή πολιτική στήριξη στο Κίεβο μετά την ρωσική εισβολή, η οποία και επανέφερε τη συζήτηση για την ουδετερότητά της και την αμυντική της πολιτική.

Η Ιρλανδία, η οποία θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, υποστηρίζει επίσης την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Κατά την παραμονή του στην Ιρλανδία, ο πρόεδρος Ζελένσκι θα εγκαινιάσει επίσης οικονομικό φόρουμ Ιρλανδίας-Ουκρανίας για την ανάπτυξη των διμερών εμπορικών σχέσεων, ανακοίνωσε ο ιρλανδός πρωθυπουργός.