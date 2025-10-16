Στο νοσοκομείο η Μπριζίτ Μπαρντό – Υποβλήθηκε σε χειρουργείο - Real.gr

Η θρυλική ηθοποιός του γαλλικού κινηματογράφου και ένθερμη ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων, Μπριζίτ Μπαρντό, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε τέτοιο βαθμό, που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το καταφύγιό της στο Σεν Τροπέ και να κάνει εισαγωγή σε νοσοκομείο στην Τουλόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Nice Matin, η Μπριζίτ Μπαρντό νοσηλεύεται εδώ και τρεις εβδομάδες στην ιδιωτική κλινική Saint-Jean. Φέρεται, συγκεκριμένα, να υποβλήθηκε σε «χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο σοβαρής ασθένειας».

Αναμένεται να βγει από το νοσοκομείο σε λίγες ημέρες, όμως η κατάστασή της παραμένει ανησυχητική.

Η Μπριζίτ Μπαρντό είναι σήμερα 91 ετών. Πραγματικός θρύλος της έβδομης τέχνης και σύμβολο της εποχής της, έχει στο ενεργητικό της περίπου 45 ταινίες και πάνω από 70 τραγούδια σε 21 χρόνια καριέρας.

Από το 1973, έχει αφιερωθεί στο ίδρυμά της για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ζώων. Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο ξεκίνησε μια μεγάλη εκστρατεία υπέρ της υιοθεσίας.

Πριν από μερικές εβδομάδες επίσης, κυκλοφόρησε το BBcédaire, ένα βιβλίο με μορφή ημερολογίου, το οποίο γράφτηκε μεταξύ 2020 και 2025.