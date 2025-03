Στο νοσοκομείο ο Βασιλιάς Κάρολος – Ακύρωσε το πρόγραμμά του - Real.gr

Συνεχίζει τη θεραπεία του για τον καρκίνο.

Ο βασιλιάς Kάρολος αναγκάστηκε να ακυρώσει μια σειρά από υποχρεώσεις του, αφού εισήχθη σήμερα στο νοσοκομείο καθώς συνεχίζει τη θεραπεία του για τον καρκίνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Daily Mail, o 72χρονος μονάρχης επέστρεψε στο Clarence House και δουλεύει κανονικά, με πηγές να περιγράφουν ως «το πιο μικρό εμπόδιο σε έναν δρόμο που βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ωστόσο, προκειμένου να «προστατεύσει και να δώσει προτεραιότητα στη συνεχιζόμενη πολύ θετική ανάρρωσή του», ακύρωσε «με λύπη» μια σειρά από υποχρεώσεις στο Μπέρμιγχαμ την Παρασκευής.

BREAKING

The King has been forced to cancel a series of engagements tomorrow after being taken to hospital today after experiencing side effects from his ongoing cancer treatment. He is now back working at Clarence House. Full details dropping at @MailOnline pic.twitter.com/vKQRvNXTqE

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 27, 2025