Στο Νταβός η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Συνάντηση με τον πρέσβη του Ισραήλ - Real.gr

Στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός βρίσκεται η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο περιθώριο του οποίου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ.

«Η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ για να συζητήσουμε το ιστορικό σχέδιο ειρήνης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προσφέρουμε ασφάλεια και ευημερία στους λαούς της περιοχής».

ΑΠΕ-ΜΠΕ