Στο Νταβός ο Τραμπ εν μέσω αντιδράσεων για τη Γροιλανδία - Real.gr

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναχώρησε για το το Νταβός της Ελβετίας για μια κρίσιμη συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς η επιθυμία του να αποκτήσει τη Γροιλανδία απειλεί να ραγίσει τη διατλαντική συμμαχία.

Μία ημέρα πριν από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Τραμπ χλεύασε τους Ευρωπαίους, υποστηρίζοντας ότι θα τον περιμένουν «με χαρά» στο Νταβός. Σε ερώτηση για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, απάντησε: «Θα το μάθετε».

Λίγο πριν την αναχώρησή του από τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ότι θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, υπογραμμίζοντας ότι η Αμερική θα εκπροσωπηθεί από τον ίδιο προσωπικά και μάλιστα άψογα.

Η ομιλία του, η πρώτη του σε αυτό το φόρουμ μετά από έξι χρόνια, είναι προγραμματισμένη για τις 14:30 τοπική ώρα, ενώ ο ίδιος σχεδιάζει αρκετές διμερείς συναντήσεις για το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Γροιλανδία, πλούσια σε ορυκτά, είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ έναντι Ρωσίας και Κίνας, καθώς το λιώσιμο των πάγων ανοίγει νέες στρατηγικές δυνατότητες. Απειλώντας με δασμούς έως 25% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που υποστηρίζουν τη Δανία, προκάλεσε δηλώσεις σκληρής κριτικής από Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις απειλές για δασμούς ως «απαράδεκτες» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να υποτάξουν την Ευρώπη, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε ότι η στάση του Τραμπ μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ σε «κατηφορική πορεία».