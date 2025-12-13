Στο Βερολίνο ο Γουίτκοφ το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες με τον Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες - Real.gr

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα ταξιδέψουν στο Βερολίνο για συνομιλίες το Σαββατοκύριακο με τον Oυκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Eυρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και ο οποίος ενημερώθηκε για το ζήτημα.

Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί επίσης με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία την Κυριακή και τη Δευτέρα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η Wall Street Journal ήταν η πρώτη που ανέφερε τη συνάντηση. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στο AFP την ακρίβεια της αναφοράς της Wall Street Journal ότι ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες το Σαββατοκύριακο για να συζητήσουν την κατάσταση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται επίσης να παρευρεθούν, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το Βερολίνο θα φιλοξενήσει τους ηγέτες τη Δευτέρα, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των ουκρανικών αρχών ότι έστειλαν στην Ουάσινγκτον ένα επικαιροποιημένο σχέδιο βασισμένο στην αρχική ειρηνευτική πρόταση 28 σημείων του Τραμπ.

Μετά τη συνάντησή του την Πέμπτη με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε πρόσκληση στις ΗΠΑ να συμμετάσχουν στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα στο Βερολίνο, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στη χώρα.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να στείλει τον ειδικό απεσταλμένο του στο Βερολίνο καταδεικνύει την βούληση της Ουάσινγκτον να γεφυρώσει τις εναπομείνασες διαφορές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας σχετικά με τους όρους του προτεινόμενου ειρηνευτικού σχεδίου. Την Πέμπτη, ο Τραμπ είχε καταστήσει σαφές πως θα έστελνε αξιωματούχο στη συνάντηση μόνον εφόσον πίστευε πως υπήρχε πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, WSJ, Reuters, AFP