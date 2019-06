Στο έδαφος της Β. Κορέας πάτησε ο Τραμπ - Η συνάντηση με Κιμ - Τι συμφώνησαν

Με την κίνηση αυτή, ο Τραμπ έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που πάτησε στο έδαφος της Βόρειας Κορέας. Συνοδευόμενος από τον ισχυρό άνδρα της Πιονγκγιάνγκ, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος έκανε μερικά βήματα στο βορειοκορεατικό έδαφος, προτού σταθεί στο πλάι του Βορειοκορεάτη ηγέτη για να τους βγάλουν φωτογραφίες οι δημοσιογράφοι στην συνοριακή γραμμή.

The moment President Trump meets Chairman Kim at the DMZ and becomes the first sitting President to enter North Korea: pic.twitter.com/VwqGAEmmxz