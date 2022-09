Στο Εδιμβούργο η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ - Xιλιάδες κόσμου στους δρόμους -Βίντεο

Regal procession carrying Queen Elizabeth II's coffin is met with applause on Royal Mile in Edinburgh.

Το φέρετρο θα παραμείνει την νύχτα στην αίθουσα του θρόνου της βασιλικής κατοικίας στο Εδιμβούργο. Θα ακολουθήσει αύριο θρησκευτική τελετή στον καθεδρικό ναό του Αγίου Αιγιδίου (Saint Giles) παρουσία του βασιλιά Καρόλου Γ'. Την Τρίτη η σορός θα μεταφερθεί στο Λονδίνο.

Queen Elizabeth II’s flag-draped coffin is passing through the rugged Scottish countryside Sunday on a final journey from her beloved summer estate Balmoral Castle to London. The state funeral will take place Sept. 19. pic.twitter.com/fIjknKoKVN