Στο έλεος κακοκαιρίας η Γερμανία: Τρεις νεκροί και σοβαρά προβλήματα από την «Υλένια» - Έρχεται η «Ζεϋνέπ»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο Αμβούργο, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν τα κύματα στον ποταμό Έλβα έσπασαν τη τζαμαρία του φέρι στο οποίο επέβαιναν, με τα ορμητικά νερά να μπαίνουν στον χώρο των επιβατών.

Transport chaos plagues Germany as Storm Ylenia kills two

Footage shows the extent of the chaos as passengers were swept off their seats when a wave smashed the windows on a ferry in Hamburg.

The storm slammed most of northern Germany Thursday wreaking havoc for commuters