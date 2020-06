Στο έλεος της τροπικής καταιγίδας Αμάντα Ελ Σαλβαδόρ και Γουατεμάλα - Τουλάχιστον 10 νεκροί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Μπροστά στον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων και πλημμυρών, ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε κήρυξε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης (...) για περίοδο 15 ημερών, ανανεώσιμη», γνωστοποίησε ο Μπουκέλε μέσω Twitter.

#Amanda is dumping #rain in Central America. Here's a view from #ElSalvador where #flooding is ravaging parts of the nation. pic.twitter.com/tUgPbcqEQl