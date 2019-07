Στο έλεος των πυρκαγιών η Πορτογαλία: Η Λισαβόνα ζήτησε τη βοήθεια της Μαδρίτης

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της εάν χρειαστεί», διαβεβαίωσε από την πλευρά της η Νατάσα Μπερτό, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πυρκαγιά είχε «πρακτικά τεθεί υπό έλεγχο το πρωί», αλλά «οι ατμοσφαιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν» την πλήρη κατάσβεσή της, εξήγησε σε εκπροσώπους του Τύπου ο πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα.

Η φωτιά οδεύει να αποδυναμωθεί «κατά τι», σημείωσε από τη δική του πλευρά ο Πέντρο Νούνες, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι η κατάσταση «εκτυλίσσεται ευνοϊκά», με την έννοια πως δεν απειλούνται πλέον σπίτια.

Major fires in Mação, Portugal late this afternoon, July 22nd! Report: Soutaria TV via Márcio Santos pic.twitter.com/oEg4zoUytD