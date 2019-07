Στο έλεος των πυρκαγιών η Σιβηρία - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύο περιοχές

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τους ξηρούς ανέμους και μια αφύσικη θερμοκρασία για την περιοχή που φθάνει τους 30 Βαθμούς Κελσίου.

Προβλήματα έχουν προκύψει σε πολλά αεροδρόμια των πόλεων λόγω του καπνού.

Έχουν καταγραφεί 232 έστιες, ενώ εξαιρετικά δύσκολες είναι συνθήκες στην περιοχή του Ικρούτσκ με 137 πυρκαγιές και στην περιοχή του Κρασνοντάρ με 94 πυρκαγιές.

Siberia needs the whole world right now. Climate change and the consequences of it are real. Step up for the nature and for our own future. #SaveSiberianForests#ClimateChange#?????????????????????#?????????????????????pic.twitter.com/ohoGYNFsSe