Στο έλεος του «Milton» η Φλόριντα - Αναφορές για νεκρούς - Live το χτύπημα του κύκλωνα

Στις 23:00 (τοπική ώρα) 06:00 ώρα Ελλάδας η ταχύτητα των ανέμων είχε μειωθεί στα 165 χλμ / ώρα υποβιβάζοντας τον Μίλτον στην Κατηγορία 2, ενώ εξακολουθεί να θεωρείται ακραία επικίνδυνος.

Το μάτι του κυκλώνα βρίσκονταν σε απόσταση 120 χλμ νοτιοδυτικά του Ορλάντο, στο κέντρο της Φλόριντα.

Αναφορές για νεκρούς

Ο σερίφης της κομητείας Σεντ Λούσι, Κιθ Πίρσον, επιβεβαίωσε στη θυγατρική WPBF του West Palm Beach του ABC News ότι υπήρξε «απώλεια ζωής» εξαιτίας των ανεμοστρόβιλων που προκλήθηκαν από τον τυφώνα Μίλτον αλλά δεν ανέφερε πόσοι άνθρωποι πέθαναν.

St. Lucie County Sheriff Keith Pearson confirmed to ABC News' West Palm Beach affiliate WPBF that there has been "loss of life" because of tornadoes spawned from Hurricane Milton.

Pearson did not say how many people died.

Follow live updates: https://t.co/GQiwx08lMzpic.twitter.com/YinN2pg89Q