Στο Ισραήλ οι όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς - Πλάνα από την αυτοκινητοπομπή που τους μετέφερε - Αποφυλακίστηκαν 39 Παλαιστίνιοι - ΒΙΝΤΕΟ

Η τετραήμερη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ στις 7 το πρωί.

Οι Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα βρίσκονται τώρα στο Ισραήλ και υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο, έγινε γνωστό πριν από λίγο από τον ισραηλινό στρατό.

«Οι απελευθερωθέντες όμηροι υποβλήθηκαν σε έναν πρώτο ιατρικό έλεγχο εντός του ισραηλινού εδάφους. Στρατιώτες των IDF θα συνεχίσουν να τους συνοδεύουν, καθώς μεταφέρονται προς ισραηλινά νοσοκομεία, όπου θα συναντηθούν ξανά με τις οικογένειές τους», επισήμανε ο στρατός.

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι πρώτες εικόνες από την αυτοκινητοπομπή που τους μεταφέρει, υπό πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

First look on a night of anticipatipn: ICRC vehicles carrying elderly and others across Rafah border crossing. Filmed by NPR producer in Gaza, Anas Baba. pic.twitter.com/4Njg33MaBS — Daniel Estrin (@DanielEstrin) November 24, 2023

Video of the one of the Israeli hostages pic.twitter.com/JYsOoJ68g1 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) November 24, 2023

Here are the first pictures of one of the captives released by Hamas as part of a truce deal with Israel at the Rafah border crossing ?? pic.twitter.com/GnYGclGGmZ — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 24, 2023

Επιπλέον, 39 - γυναίκες και παιδιά - αποφυλακίστηκαν από ισραηλινές φυλακές, στο πλαίσιο της συμφωνίας, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ με ανάρτηση στο Χ.

Ερυθρός Σταυρός: Ξεκινάει μια πολυήμερη επιχείρηση για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα και Παλαιστινίων κρατουμένων

Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι ομάδες του ξεκίνησαν μια πολυήμερη επιχείρηση με στόχο να διευκολύνουν την απελευθέρωση και μεταφορά των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και των Παλαιστινίων κρατουμένων.

«Ο βαθύς πόνος τον οποίο νιώθουν οι συγγενείς που είχαν χωριστεί από τους αγαπημένους τους είναι απερίγραπτος. Αισθανόμαστε ανακούφιση που ορισμένοι εξ αυτών θα ξανασμίξουν έπειτα από μακρά αγωνία», δήλωσε ο Φαμπρίτσιο Καρμπόνι, περιφερειακός διευθυντής για τη Μέση Ανατολή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

«Εδώ και μισή ώρα, οι όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, που θα τους οδηγήσει στους Αιγύπτιους» μέσω του συνοριακού σταθμού της Ράφα, κατόπιν στους Ισραηλινούς, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μία εξ αυτών των πηγών.

Οι Ισραηλινοί όμηροι «παραδόθηκαν στην αιγυπτιακή πλευρά», συμπλήρωσε η πηγή.

Επιπλέον, μια πηγή στις τάξεις της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, επιβεβαίωσε την πληροφορία ενός δημοσιογράφου του AFP.

«Οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ διεξήγαγαν την επιχείρηση (...), πρόκειται για την πρώτη ομάδα βάσει της συμφωνίας».

Επιπλέον, μια πηγή προσκείμενη στη Χαμάς επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η ισλαμιστική οργάνωση απελευθέρωσε «επίσης Ταϊλανδούς» πολίτες σήμερα, επιπροσθέτως των Ισραηλινών ομήρων, παρουσιάζοντας αυτές τις απελευθερώσεις ως μια «χειρονομία».

Οι Ταϊλανδέζοι όμηροι δεν αναφέρονταν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στο πλαίσιο της οποίας οι δύο πλευρές αποφάσισαν να απελευθερώσουν 50 ομήρους με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατουμένους, ωστόσο ο Ταϊλανδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως 12 εξ αυτών «απελευθερώθηκαν».