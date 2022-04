Στο Κίεβο η Δανή πρωθυπουργός Φρεντέρικσεν με τον Ισπανό ομόλογό της Πέδρο Σάντσεθ - Βίντεο

«Στοχεύουμε να παραδώσουμε περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, διότι αυτά είναι που χρειάζονται περισσότερο», δήλωσε η Φρεντέρικσκεν στο δανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο TV2.

Η Φρεντέρικσεν και ο Σάντσεθ έφθασαν στο Κίεβο νωρίς σήμερα, σύμφωνα με τις εικόνες που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του Σάντσεθ στο Twitter.

Just arrived to Kyiv.

Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY