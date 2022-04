Στο Κίεβο την Κυριακή ο Μπλίνκεν - Το μήνυμα Ζελένσκι στον Πούτιν

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη εκπροσώπων της αμερικανικής κυβέρνησης στην Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου.

Ζελένσκι: Αποχωρούμε από τις διαπραγματεύσεις αν σκοτωθούν στρατιώτες στη Μαριούπολη

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος τάχθηκε εκ νέου υπέρ μιας συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν «προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος».

«Πιστεύω πως εκείνος που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο μπορεί να βάλει ένα τέλος σε αυτόν», είπε ο Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας πως «δεν φοβάται να συναντήσει τον Πούτιν», εάν αυτό θα βοηθήσει στο να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Επιπλέον, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, εάν οι στρατιωτικοί του που έχουν καταφύγει στο βιομηχανικό συγκρότημα στο Αζοφστάλ, στη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σκοτωθούν από τον ρωσικό στρατό.

«Εάν οι άνδρες μας σκοτωθούν στη Μαριούπολη και εάν ψευδο-δημοψηφίσματα διοργανωθούν στην περιοχή της Χερσώνας (νότια), τότε η Ουκρανία θα αποσυρθεί από κάθε διαδικασία διαπραγματεύσεων», τόνισε ο Ζελένσκι από το Κίεβο.

«Tουλάχιστον 8 νεκροί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Οδησσό»

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 18 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς σήμερα στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι.

«Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 ή 20 τραυματίστηκαν», είπε ο Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο. Ένας προηγούμενος απολογισμός, τον οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας, έκανε λόγο για 6 νεκρούς, μεταξύ αυτών ένα βρέφος και αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, «επτά πύραυλοι έπληξαν την Οδησσό» σήμερα, εκ των οποίων ένας που «έπληξε μια πολυκατοικία» και «δύο που καταστράφηκαν» από το ουκρανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν σειρά πυραύλων με βομβαρδιστικά Tu-95 πάνω από τη θάλασσα της Κασπίας.

Δύο πύραυλοι έπληξαν μια στρατιωτική εγκατάσταση και άλλοι δύο πολυκατοικίες, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία. Άλλοι δύο καταστράφηκαν επίσης από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή.

«Ο μόνος στόχος των ρωσικών πληγμάτων με πυραύλους εναντίον της Οδησσού, είναι ο τρόμος», κατήγγειλε σε μήνυμά του στο Twitter ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα, απευθύνοντας έκκληση να υψωθεί «ένα τείχος μεταξύ του πολιτισμού και των βαρβάρων που επιτίθενται σε ειρηνικές πόλεις με πυραύλους».

??????????A fire broke out in Odessa as a result of Kalibr rocket strikes. pic.twitter.com/ToFTjJvjqD