Στο Λονδίνο ο Πρίγκιπας Χάρι - Δεν θα συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο

Τα βρετανικά μέσα υποστήριζαν ότι θα συναντούσε τον βασιλιά Κάρολο. Όμως, κάτι τέτοιο μάλλον δεν θα γίνει λόγω του «φορτωμένου προγράμματος» του βασιλιά.

Να σημειώσουμε πως ο πρίγκιπας Χάρι ταξίδεψε από την Καλιφόρνια στο λονδίνο χωρίς τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, ενώ όπως όλα δείχνουν δεν θα συναντηθεί ούτε με τον αδερφό του πρίγκιπα Ουίλλιαμ, ούτε με την Κέιτ Μιντλετον.

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος του Χάρι

Ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι δήλωσε επίσης, σήμερα: «Σε απάντηση στις πολλές και συνεχείς εικασίες για το εάν ο Δούκας θα συναντηθεί ή όχι με τον πατέρα του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα, δυστυχώς δεν θα είναι δυνατό λόγω του πλήρους προγράμματος της Αυτού Μεγαλειότητας. Ο Δούκας φυσικά κατανοεί τις δεσμεύσεις του πατέρα του και τις διάφορες άλλες προτεραιότητες, ελπίζοντας να τον δει σύντομα».

Ήθελε να δει τον πατέρα του

Πηγή που είχε επικαλεστεί η Sun την περασμένη εβδομάδα ανέφερε ότι ο Χάρι «είναι πολύ πρόθυμος να συναντηθεί με τον πατέρα του» και ότι «ενώ ο δούκας βρίσκεται κανονικά 5.000 μίλια μακριά από τον πατέρα του στην Καλιφόρνια, θα είναι μια ευτυχής σύμπτωση που θα βρεθούν μόλις δύο μίλια μακριά την επόμενη εβδομάδα».

Εκείνο το δημοσίευμα ανέφερε επιπλέον, ότι ο Χάρι «είναι σαφές πως θέλει πολύ να δει τον πατέρα του καθώς συνεχίζει την ανάρρωσή του και οι περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν μια ακόμη επανασύνδεση κάποιου είδους την επόμενη εβδομάδα».

