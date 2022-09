Στο Μπάκιγχαμ η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ

Έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, τεράστιο πλήθος απέτισε ύστατο φόρο τιμής σε εκείνη που βασίλευε για 70 χρόνια στη χώρα, με επευφημίες και χειροκροτήματα, παρά τον κακό καιρό.

Νωρίτερα κατά μήκος της διαδρομής που ακολούθησε η πομπή από το αεροδρόμιο της βρετανικής πρωτεύουσας, στο οποίο μεταφέρθηκε η σορός της από το Εδιμβούργο, ως τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής στη βασίλισσα.

Εκατοντάδες ήταν αυτοί που βγήκαν από τα αυτοκίνητά τους για να της απευθύνουν το ύστατο χαίρε. "Θέλω απλώς να δω το φέρετρο", είπε επίσης ένας 59χρονος Βρετανός που είχε κατασκηνώσει από την Κυριακή μπροστά από το Μπάκιγχαμ.

Η σορός της βασίλισσας που απεβίωσε την Πέμπτη σε ηλικία 96 ετών θα παραμείνει για μια τελευταία νύχτα στο Μπάκιγχαμ, στο Bow Room, όπου το προσωπικό του παλατιού θα έχει την ευκαιρία να της πει το τελευταίο αντίο.

Σήμερα η σορός της θα μεταφερθεί από την επίσημη κατοικία της στην βρετανική πρωτεύουσα πάνω σε κιλλίβαντα στο βρετανικό κοινοβούλιο. Το φέρετρό της θα τοποθετηθεί στην κεντρική αίθουσα του Ουέστμινστερ για λαϊκό προσκύνημα, το οποίο θα διαρκέσει πέντε ημέρες.

"Τεράστια αναμονή"

Χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συρρεύσουν στο κέντρο του Λονδίνου για την πομπή αυτή, κατά την οποία θα σημάνει η καμπάνα του Μπιγκ Μπεν και θα ριφθούν κανονιοβολισμοί στο Χάιντ Παρκ.

Πολλοί περισσότεροι αναμένεται να προσπαθήσουν να απευθύνουν το ύστατο χαίρε στην βασίλισσά τους από σήμερα ως την Δευτέρα το πρωί στο Ουέστμινστερ.

Ο Τύπος αναφέρεται σε έως και 750.000 που αναμένεται να σχηματίσουν ουρά τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων. Στη Σκωτία 33.000 άνθρωποι αποχαιρέτισαν ήδη την βασίλισσά τους στον καθεδρικό του Εδιμβούργου.

