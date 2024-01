Στο νοσοκομείο για επέμβαση ο Βασιλιάς Κάρολος – Η επίσκεψη στην Kate Middleton

«Ο βασιλιάς εισήχθη σήμερα το πρωί σε νοσοκομείο του Λονδίνου για προγραμματισμένη θεραπεία. Η Αυτού Μεγαλειότης θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που έστειλαν τις ευχές τους την περασμένη εβδομάδα και είναι στην ευχάριστη θέση να μάθει ότι η διάγνωσή του έχει θετικό αντίκτυπο στην ευαισθητοποίηση για τη δημόσια υγεία», ανέφερε η λιτή ανακοίνωση του Παλατιού για την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Το βίντεο από την άφιξη του Βασιλιά Καρόλου στο νοσοκομείο

