Στο νοσοκομείο τα τέσσερα παιδιά που σώθηκαν στη ζούγκλα: Οι πρώτες φωτογραφίες και οι συγκινητικές ζωγραφιές τους

Αφού δέχθηκαν φροντίδες επί δύο ημέρες, «έχουν πολύ καλή διάθεση, χρωμάτισαν και ζωγράφισαν. Τους αρέσει να μιλούν (...) έχουν πολύ καλή διάθεση», δηλώνει η Αντριάνα Βελάσκες, υποδιευθύντρια του Κολομβιανού Ινστιτούτου Προστασίας της Οικογένειας (ICBF) σε βίντεο που στάλθηκε στα μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατός διένειμε μια ζωγραφιά που αποδίδεται στα παιδιά και στην οποία εικονίζεται ο Ουίλσον, ένας σκύλος διασώστης που εξαφανίσθηκε στη διάρκεια των ερευνών. «Ο σκύλος ήταν μαζί τους, έφευγε και ξαναρχόταν (...) μετά εξαφανίσθηκε», λέει ο Ναρσίσο Μουκουτούι, ο παππούς των παιδιών, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Άμυνας.

Τα τέσσερα παιδιά βρέθηκαν ενώ περιπλανιόνταν μόνα στη ζούγκλα μετά τη συντριβή, την 1η Μαΐου, του μικρού αεροπλάνου Cessna 206 με το οποίο ταξίδευαν μαζί με τη μητέρα τους, τον πιλότο και ένα συγγενή, οι οποίοι σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.

Τρέφονταν με αλεύρι μανιόκας που βρήκαν μέσα στο αεροπλάνο, καθώς και με φρούτα που έβρισκαν στη ζούγκλα.

EXCLUSIVE: Four brave children found in the Amazon jungle are pictured recovering in their hospital beds https://t.co/IOwP8ceaD6pic.twitter.com/uoB6RspWL1