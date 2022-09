Στο πλευρό της βασίλισσας Ελισάβετ όλα τα παιδιά της - «Ανήσυχοι» οι γιατροί για την υγεία της

Στο κάστρο του Μπαλμόραλ έχουν μεταβεί ο πρίγκιπας Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα όπως και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ενώ από στιγμή σε στιγμή καταφθάνει και ο πρίγκιπας Χάρι με τη σύζυγό του.

Οι γιατροί της βασίλισσας Ελισάβετ «είναι ανήσυχοι» για την κατάσταση της υγείας της και «συνέστησαν να τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση» στην κατοικία του Μπαλμόραλ στη Σκωτία, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο κορωνοϊός που κόλλησε η βασίλισσα τον περασμένο Φεβρουάριο, την έχει «εξουθενώσει».

Όπως σχολίασε δημοσιογράφος του BBC, «υπάρχει ένας βαθμός σοβαρότητας που δεν έχουμε δει στο παρελθόν, το γεγονός ότι η ανακοίνωση εξεδόθη όταν συνήθως το παλάτι είναι τόσο απρόθυμο να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για την υγεία της βασίλισσας».

I couldn’t help thinking how beautiful the Queen looked on the day she asked Liz Truss to form the new Government.#GodSaveTheQueen#Queenpic.twitter.com/ISsxwEoths — Saba (@saba_shaukat) September 8, 2022

«Η διατύπωση της ανακοίνωσης...και η μετακίνηση των πιο σημαντικών μελών της βασιλικής οικογένειας προς το Μπαλμόραλ, προς τη βασίλισσα, όλα αυτά υποδηλώνουν ένα ξεκάθαρο βαθμό ανησυχίας για την υγεία της 96χρονης βασίλισσας».

«Έπειτα από νέα αξιολόγηση το πρωί, οι γιατροί της βασίλισσας ανησυχούν για την υγεία της Αυτής Μεγαλειότητας και συνέστησαν να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση. Η βασίλισσα συνεχίζει να αισθάνεται άνετα στο Μπαλμόραλ», αναφέρεται σε σύντομη ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ.

Thinking of our Queen & wishing her a speedy recovery, so much respect for her & her service to our country ?? ?????????????? we all care, the whole world cares ?? ?? ?? #QueenElizabeth#queen#wecarepic.twitter.com/D80EC6N4z7 — Cassandra Snowden (@Cassie_Snowden) September 8, 2022

Τα μέλη της στενής της οικογένειας έχουν ενημερωθεί, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση με την οποία υποβαθμίζονται οι φήμες ότι η βασίλισσα είχε πτώση.

Το BBC διέκοψε τη ροή του προγράμματός του

Στο μεταξύ, το BBC διέκοψε το πρόγραμμά του και μεταδίδει εκτάκτως ειδήσεις για τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Το πρόγραμμα «διακόπηκε» για να ενημερώσει τους θεατές ότι «οι γιατροί ανησυχούν» για την υγεία της Αυτού Μεγαλειότητας, μετά από δήλωση από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ το απόγευμα της Πέμπτης.

Everyone, please spare a thought and a prayer for Huw Edwards who will have to spend hours on BBC News listening to endless wittering buckets of intrusive, speculative bilge about The Queen from budget Nosferatu Nicholas Witchell.#TheQueen#queen#QueenElizabeth#RoyalFamilypic.twitter.com/Ge1jDaIrBG — Division Order (@divisionorderuk) September 8, 2022

Την Πέμπτη, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν σε δήλωση ότι «Μετά από περαιτέρω αξιολόγηση σήμερα το πρωί, οι γιατροί της βασίλισσας ανησυχούν για την υγεία της Αυτού Μεγαλειότητας και της συνέστησαν να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Όταν ρωτήθηκε για την ξαφνική αλλαγή από το Bargain Hunt, το BBC ανέφερε ότι «Δεν έχουμε κανένα σχόλιο για αυτό».

Here is how BBC One interrupted programming to report on The Queen’s health pic.twitter.com/WkwlvmNWwL — Scott Bryan (@scottygb) September 8, 2022

Την ανησυχία τους εκφράζουν Λιζ Τρας και Κιρ Στάρμερ

«Ολόκληρη η χώρα ανησυχεί», μετά τις εξελίξεις σχετικά με την υγεία της βασίλισσας, δήλωσε η Λιζ Τρας.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime. My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με την Μεγαλειότητά της την βασίλισσα και την οικογένειά της», δήλωσε ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ εκφράζοντας την βαθιά του ανησυχία και προσθέτοντας ότι συμμερίζεται με ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο τις ελπίδες για την ανάρρωσή της.

Along with the rest of the country, I am deeply worried by the news from Buckingham Palace this afternoon. My thoughts are with Her Majesty The Queen and her family at this time, and I join everyone across the United Kingdom in hoping for her recovery. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 8, 2022

Τι προβλέπεται αν η Ελισάβετ πεθάνει στο κάστρο Μπαλμόραλ

Σύμφωνα με το Reader's Digest, αν η βασίλισσα πεθάνει ενώ βρίσκεται στο κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία, θα πρόκειται για την πιο περίπλοκη κατάσταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι σκωτσέζικες τελετουργίες θα λάβουν χώρα αμέσως μετά τον θάνατό της. Θα μεταφερθεί στο Holyroodhouse στο Εδιμβούργο και στη συνέχεια στο Royal Mile της πόλης στον καθεδρικό ναό του St. Giles για μια τελετή, προτού επιβιβαστεί στο βασιλικό τρένο για το Λονδίνο.

Οι Βρετανοί πιθανότατα θα περιμένουν κατά μήκος της διαδρομής για να πετάξουν λουλούδια και να υποβάλουν τα σέβη τους καθώς θα περνάει το τρένο της. Εάν μάλιστα δεν είναι δυνατή η μεταφορά της με τρένο, το φέρετρό της θα μεταφερθεί με αεροπλάνο και θα υπάρξει τελετή για να υποδεχτεί τη σορό της όταν το αεροπλάνο προσγειωθεί στο Λονδίνο.