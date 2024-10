Στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις η Beyonce - «Είμαι εδώ ως μητέρα»

Το Τέξας υιοθέτησε πρώτο νόμο που απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης – όταν πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν καν ότι είναι έγκυες—τον Σεπτέμβριο του 2021. Ο νόμος αυτός επιτρέπει εξάλλου στους πολίτες να προσφεύγουν στα δικαστήρια κατά των γυναικών που κάνουν άμβλωση και των γιατρών που τις βοηθούν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, στο οποίο την πλειοψηφία έχουν οι συντηρητικοί δικαστές τρεις από τους οποίους διόρισε ο Τραμπ επί προεδρίας του, επέτρεψε την εφαρμογή του νόμου αυτού.

Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2022, ανέτρεψε προηγούμενη απόφασή του που διασφάλιζε σε ομοσπονδιακό επίπεδο το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Στο Χιούστον, σε ένα γεμάτο στάδιο 22.000 θέσεων, ανέβηκε στη σκηνή η Beyonce, η οποία έχει προσφέρει το τραγούδι της “Freedom” στην προεκλογική εκστρατεία της Χάρις, μετά τις ομιλίες της μητέρας και της αδελφής της.

Quand Beyoncι ouvre le meeting de #KamalaHarris au Texas : it’s time for America to sing a new song ! +? https://t.co/1Amu92MUMk