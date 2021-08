Στο προεδρικό μέγαρο οι Ταλιμπάν: Αναφορές για πυρά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ- Bίντεο

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ, ανακοίνωσε νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα μέσω Twitter, μετά την είσοδο μαχητών Ταλιμπάν στην πόλη.

Οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου στο Αφγανιστάν, δήλωσαν σήμερα δύο ανώτεροι διοικητές των Ταλιμπάν που βρίσκονται στην Καμπούλ, αφότου ο πρόεδρος Ασφάρ Γάνι εγκατέλειψε τη χώρα. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την αφγανική κυβέρνηση σε σχέση με τον ισχυρισμό των Ταλιμπάν. Δεν κατέστη δυνατή άμεσα η επικοινωνία με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Να σημειωθεί οτι νωρίτερα αξιωματούχοι των Ταλιμπάν δήλωσαν στο Reuters ότι δεν θα υπάρξει μεταβατική κυβέρνηση και ότι η οργάνωση αναμένει την πλήρη ανάληψη της εξουσίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακαουάλ είχε δηλώσει ότι η εξουσία θα μεταβιβαστεί σε μεταβατική κυβέρνηση.

Φεύγουν πανικόβλητοι οι πολίτες

Τεράστιες ουρές με αυτοκίνητα σχηματίστηκαν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, με κατοίκους και πολίτες να προσπαθούν άρον άρον να απομακρυνθούν, καθώς η βία κλιμακώνεται.

Την ίδια ώρα, ξένα πρακτορεία ειδήσεων μεταδίδουν πως ακούγονται πυροβολισμοί στην Καμπούλ, ενώ το απόγευμα της Κυριακής η Αμερικανική Πρεσβεία εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι έχει ξεσπάσει φωτιά στο εσωτερικό του αεροδρομίου.

Citizens are leaving Afghanistan's capital #Kabul after #Taliban had announced its takeover of the city.https://t.co/l09sNx2H8ypic.twitter.com/FqpWOo73X8 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 15, 2021

Taliban forces which have entered Kabul warn looters, marauders and rapists that they will be punished on the spot pic.twitter.com/DOUHoYEsnv — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) August 15, 2021

Εγκατέλειψε την πρωτεύουσα ο πρόεδρος Γάνι

Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν Άσραφ Γάνι εγκατέλειψε την πρωτεύουσα Καμπούλ για το Τατζικιστάν, ανέφερε νωρίτερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Την πληροφορία μετέδωσε νωρίτερα το αφγανικό μέσο TOLO News και την επιβεβαίωσε το Al-Jazeera.

2020 Taliban: Put machine gun on truck 2021 Taliban: Mount laser-guided munitions onto A-29B light attack aircraft pic.twitter.com/cLuDNppWO4 — Oryx (@oryxspioenkop) August 15, 2021

Σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά, το προεδρικό γραφείο απάντησε ότι «δεν μπορεί να πει τίποτα σχετικά με τη μετακίνηση του Άσραφ Γάνι για λόγους ασφαλείας», όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Η αποχώρηση του Αφγανού προέδρου από την εξουσία ήταν βασικός όρος των Ταλιμπάν για μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας.

BREAKING: Afghan officials tell AP that President Ashraf Ghani has left the country as Taliban say they will move further into Kabul. https://t.co/qakbu4C2IG — The Associated Press (@AP) August 15, 2021

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς εκπρόσωποι των Ταλιμπάν και της κυβέρνησης ετοιμάζονται για συνομιλίες στην Ντόχα για τη σύσταση μεταβατικής κυβέρνησης σύμφωνα με πηγές και από τις δύο πλευρές.

Την ίδια ώρα, ένας εκπρόσωπος των Ταλιμπάν είπε ότι η οργάνωση ελέγχει το πού βρίσκεται ο Γάνι.

Ο Αλί Άχμαντ Τζαλαλί, ένας ακαδημαϊκός με έδρα τις ΗΠΑ και πρώην υπουργός Εσωτερικών του Αφγανιστάν, είναι πιθανόν να οριστεί επικεφαλής μιας προσωρινής διοίκησης στην Καμπούλ, ανέφεραν τρεις διπλωματικές πηγές σήμερα, την ώρα που οι Ταλιμπάν έχουν περικυκλώσει την πόλη.

Ειρηνικά η μετάθεση της εξουσίας στους Ταλιμπάν

Στο μεταξύ οι Ταλιμπάν λένε ότι δεν σχεδιάζουν να καταλάβουν την αφγανική πρωτεύουσα «με τη βία» ενώ Αφγανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Associated Press ότι οι Ταλιμπάν βρίσκονταν στις περιοχές Kalakan, Qarabagh και Paghman στην Καμπούλ. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ δεν σημειώνονται μάχες παρά μόνο ακούγονται σποραδικοί πυροβολισμοί.

Αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε στο Reuters πως η οργάνωση δεν επιθυμεί απώλειες καθώς αναλαμβάνει τον έλεγχο αλλά δεν έχει κηρύξει κατάπαυση του πυρός.

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν εμφανίσθηκε καθησυχαστικός για τα δικαιώματα των γυναικών λέγοντας πως «θα τα σεβαστούμε...» και πως «πολιτική μας είναι οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασία...» ζητώντας παράλληλα «να φορούν χιτζάμπ».

Επανέλαβε τη θέση των Ταλιμπάν ότι «κανείς δεν πρέπει να φύγει από τη χώρα...» καθώς «χρειαζόμαστε όλους τους ταλαντούχους και ικανούς(...)» στο νέο ξεκίνημα.

Αντιπροσωπεία της αφγανικής κυβέρνησης θα συναντηθεί σήμερα με τους Ταλιμπάν στο Κατάρ.

Μια αντιπροσωπεία της αφγανικής κυβέρνησης, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος Αμπντουλάχ Αμπντουλάχ, θα ταξιδέψει στο Κατάρ σήμερα για να συναντηθεί με εκπροσώπους των Ταλιμπάν, είπε ένας Αφγανός διαπραγματευτής.

Ο Φάουζι Κούφι, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας στην Καμπούλ, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τους Ταλιμπάν στο κράτος του Κόλπου.

Μια πηγή με γνώση του θέματος είπε ότι η αφγανική αντιπροσωπεία και οι εκπρόσωποι των Ταλιμπάν θα συζητήσουν τη μετάβαση της εξουσίας, προσθέτοντας πως Αμερικανοί αξιωματούχοι θα εμπλακούν επίσης.