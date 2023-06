Στο Ροστόφ μπήκαν άντρες της Wagner - Πριγκόζιν: Ο μισός στρατός της Ρωσίας έτοιμος να έρθει μαζί μας - ΒΙΝΤΕΟ

Απαίτησε να πάνε εκεί ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, κορυφαίος ρώσος στρατηγός.

Σε άλλο βίντεο, που μεταφορτώθηκε σε λογαριασμό στο Telegram προσκείμενο στη Βάγκνερ, εικονίζεται καθιστός ανάμεσα σε δυο ρώσους στρατηγούς — ο ένας είναι ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος νωρίτερα είχε προτρέψει τον κ. Πριγκόζιν να πάρει πίσω την απειλή του πως θα εκδιώξει κορυφαία στελέχη της στρατιωτικής ιεραρχίας.

#Prigozhin at the headquarters of the Southern Military District sets conditions for the leadership of the Ministry of Defense.

Στο πρωινό του μήνυμά, ο Πριγκόζιν δήλωσε μεταξύ άλλων πως «οι μάχες λαμβάνουν χώρα σε εκείνα τα μέρη όπου η στρατιωτική ηγεσία δίνει ψευδείς πληροφορίες στους μαχητές και ως εκ τούτου σημειώνονται αψιμαχίες. Όταν οι στρατιώτες μας συναντούν, από την Εθνική Φρουρά και την αστυνομία, κουνάνε τα χέρια τους χαρούμενα και πολλοί από αυτούς λένε: "Θέλουμε να πάμε μαζί σας". Υπάρχουν ήδη 60-70 άτομα που έχουν έρθει μαζί μας, αν και έχουμε διανύσει ακόμη μικρή απόσταση. Νομίζω ότι ο μισός στρατός είναι έτοιμος να έρθει μαζί μας».

Prigozhin issued his first public address from the headquarters of the Southern Military District in Rostov-on-Don, a city with a population of 1.1 million, which Wagner PMC now fully control.

English subtitles.