Στο στόχαστρο των Ρώσων η Λισιτσάνσκ, έσχατο ουκρανικό οχυρό στη Λουγκάνσκ - Μήνυμα Ζελένσκι στη Λευκορωσία - BINTEO

Ο λευκορωσικός λαός δεν πρέπει να επιτρέψει να παίρνουν άλλοι αποφάσεις για λογαριασμό του, συνέχισε ο κ. Ζελένσκι.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η Μόσχα θα προμηθεύσει τη Λευκορωσία με πυραύλους Ισκαντέρ-Μ –συστήματα ικανά να φέρουν πυρηνικές κεφαλές– τους επόμενους μήνες.

Ο κ. Πούτιν έκανε γνωστό το σχέδιο αυτό κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντρ Λουκάσενκα.

Το Κίεβο κατήγγειλε πρόσφατα επιθέσεις ρωσικών στρατευμάτων εναντίον θέσεών του από το έδαφος της Λευκορωσίας, χώρας που θεωρείται στενός σύμμαχος της Μόσχας.

«Ξέρω πως ο λαός της Λευκορωσίας μας υποστηρίζει — εμάς, όχι τον πόλεμο. Γι’ αυτό η ρωσική ηγεσία θέλει να τον σύρει σε αυτόν τον πόλεμο», επέμεινε ο κ. Ζελένσκι.

Την 123η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία, χθες Κυριακή, τα ρωσικά στρατεύματα επικέντρωσαν τις επιθέσεις τους στη Λισιτσάνσκ, την επομένη της επισημοποίησης της κατάληψης της δίδυμης πόλης της, της Σεβεροντονιέτσκ, στην άλλη πλευρά του ποταμού Ντονέτς, ενώ έπληξαν επίσης με πυραύλους -μεταξύ άλλων- την ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, για πρώτη φορά έπειτα από τρεις εβδομάδες

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν το πυροβολικό για να αποκόψουν την πρόσβαση στη Λισιτσάνσκ από τον νότο, σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο. Έπληξαν επίσης πολιτικές και στρατιωτικές υποδομές, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αν και η πληροφορία αυτή είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

The streets of #Lysychansk.

????Russian forces have already entered the outskirts of the city. The only road to Seversk is shelled by artillery. #AFU forces trying to retreat to Seversk are under constant fire by ???? bombers and artillery.#Ukraine#UkraineRussiaWarpic.twitter.com/H6myHJb684