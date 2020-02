Γαλλικό μήνυμα στην Τουρκία: Στο τεμάχιο 8 έπλευσε το «Σαρλ ντε Γκωλ», δίπλα στο «Γιαβούζ»!

Πηγή: ΚΥΠΕ, sigmalive.com

Σημειώνεται πως στις 18 Ιανουαρίου, η Τουρκία απέστειλε το «Γιαβούζ» στο τεμάχιο 8, το οποίο είναι αδειοδοτημένο από την Κυπριακή Δημοκρατία στην κοινοπραξία ENI – Total.

#USNavy Boeing P-8A, departed from NAS Sigonella, making patrol mission in the area where French navy carrier "Charles de Gaulle" is underway pic.twitter.com/mWR7Y1Fgsa