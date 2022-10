Στο «τιμόνι» της Βρετανίας ο Ρίσι Σούνακ - Σήμερα η συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο - Οι προκλήσεις μπροστά του

Αμέσως μετά, ο βασιλιάς θα δεχτεί τον Σούνακ για να του αναθέσει την πρωθυπουργία. Ο Σούνακ θα επιστρέψει στη Ντάουνινγκ Στριτ και θα εκφωνήσει μια ομιλία γύρω στις 11.35 (13.35 ώρα Ελλάδας).

Η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομικές προκλήσεις και χρειάζεται σταθερότητα και ενότητα, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ρίσι Σούνακ, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση αφότου ανακηρύχθηκε νέος ηγέτης του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος και ενόψει της ανάληψης της πρωθυπουργίας της χώρας.

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή οικονομική πρόκληση», δήλωσε ο Σούνακ. «Χρειαζόμαστε πλέον σταθερότητα και ενότητα. Ύψιστη προτεραιότητά μου θα είναι να ενώσω το κόμμα και τη χώρα μας», τόνισε. Δεσμευόμενος ότι θα ασκήσει τα καθήκοντά του με αξιοπρέπεια και ταπεινότητα, ανέφερε πως θεωρεί ότι έχει το προνόμιο να υπηρετήσει το κόμμα που αγαπά και να ανταποδώσει στη χώρα του στην οποία οφείλει τόσα πολλά.

Rishi Sunak has addressed the British public for the first time since being elected leader of the Conservative Party and says it is the "greatest privilege" of his life.

