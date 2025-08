«Στοχεύστε σε μεγάλα πράγματα» είπε ο πάπας Λέων ο ΙΔ’, σε ένα εκατομμύριο νέους στη Ρώμη - Real.gr

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ' τέλεσε σήμερα λειτουργία σε υπαίθριο χώρο, έξω από το κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας, την οποία παρακολούθησε πάνω από ένα εκατομμύριο καθολικών νέων απ΄όλο τον κόσμο.

«Στοχεύστε πάντα σε μεγάλα πράγματα, στοχεύστε στην αγιοσύνη, όπου και αν βρίσκεστε», τόνισε ο πάπας στο μήνυμά του προς τους νέους.

Στη σημερινή συνάντηση με τους πιστούς συμμετείχαν, εκτός από τον πάπα, 20 καρδινάλιοι, 450 επίσκοπο και 7000 καθολικοί ιερείς. «Η ευάλωτες πλευρές μας, είναι μέρος της εκπληκτικής μας ύπαρξης και οντότητας» πρόσθεσε ο ποντίφικας, καλώντας τους νέους να μην αναζητούν μια ανύπαρκτη, όσο και ψεύτικη τελειότητα.

The Pope Leo generation from above.

One million pilgrims attending the Vigil of the Jubilee of Youth.

📷 Vatican Media pic.twitter.com/brZTJQckYK

— EWTN News (@EWTNews) August 2, 2025