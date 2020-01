Στοιχεία σοκ του ΟΗΕ για τον εφιάλτη που βιώνουν τα παιδιά στον εμφύλιο της Συρίας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Οι ειδικοί του ΟΗΕ υπολογίζουν ότι 2,6 εκατομμύρια παιδιά έχουν εκτοπιστεί εντός Συρίας και άλλα 2,5 εκατ. έχουν μετατραπεί σε πρόσφυγες.

«Μέχρι σήμερα, πάνω από 2,1 εκατ. κορίτσια και αγόρια στη Συρία έχουν πάψει να πηγαίνουν στο σχολείο κανονικά», σύμφωνα με την Επιτροπή, η οποία προσθέτει πως δεκάδες χιλιάδες παιδιά έχουν χάσει χρόνια εκπαίδευσης.

