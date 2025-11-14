Στοκχόλμη: Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο – Αναφορές για πολλούς νεκρούς - Real.gr

Ένα λεωφορείο προσέκρουσε σε μια στάση λεωφορείου στην περιοχή Östermalm, στην Στοκχόλμη.

Πολλά άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Aftonbladet.

«Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό», δήλωσε η Sophie Gunnarsson, εκπρόσωπος τύπου του SL. Ακόμα δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για το τι προκάλεσε το ατύχημα.

Τουλάχιστον ένα άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ανέφερε το SOS Alarm.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με ασθενοφόρα.

#BREAKING: Footage from Stockholm, Sweden as police confirm multiple fatalities after a bus plowed into a bus stop Driver under arrest — TV4 https://t.co/7cgZScoezz pic.twitter.com/FUIYyNTlfA — Rapid Report (@RapidReport2025) November 14, 2025



