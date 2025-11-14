Quantcast
Στοκχόλμη: Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο – Αναφορές για πολλούς νεκρούς - Real.gr
real player

Στοκχόλμη: Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

17:26, 14/11/2025
Στοκχόλμη: Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Ένα λεωφορείο προσέκρουσε σε μια στάση λεωφορείου στην περιοχή Östermalm, στην Στοκχόλμη.

Πολλά άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Aftonbladet.

«Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό», δήλωσε η Sophie Gunnarsson, εκπρόσωπος τύπου του SL. Ακόμα δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για το τι προκάλεσε το ατύχημα.

Τουλάχιστον ένα άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ανέφερε το SOS Alarm.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με ασθενοφόρα.

 


 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στοκχόλμη: Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Στοκχόλμη: Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

17:26 14/11
Εξαρθρώθηκε σπείρα με «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο - Γνωστός παίκτης ριάλιτι θύμα του κυκλώματος

Εξαρθρώθηκε σπείρα με «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο - Γνωστός παίκτης ριάλιτι θύμα του κυκλώματος

17:25 14/11
Τέμπη: Δέκα οικογένειες συναινούν στην εκταφή των συγγενών τους - 33 οικογένειες δεν επιθυμούν τη συγκεκριμένη διαδικασία

Τέμπη: Δέκα οικογένειες συναινούν στην εκταφή των συγγενών τους - 33 οικογένειες δεν επιθυμούν τη συγκεκριμένη διαδικασία

17:30 14/11
Πιερρακάκης στο Bloomberg: Προανήγγειλε την εξόφληση του πρώτου μνημονίου δέκα χρόνια νωρίτερα

Πιερρακάκης στο Bloomberg: Προανήγγειλε την εξόφληση του πρώτου μνημονίου δέκα χρόνια νωρίτερα

16:14 14/11
Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη υπό όρους η αστυνομικός που βρισκόταν στο ΑΤ τη μοιραία νύχτα

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη υπό όρους η αστυνομικός που βρισκόταν στο ΑΤ τη μοιραία νύχτα

13:54 14/11
Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία που εμφανίζεται ως ατύχημα» κατέθεσε ο αδελφός της συζύγου του

Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία που εμφανίζεται ως ατύχημα» κατέθεσε ο αδελφός της συζύγου του

17:02 14/11
Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

19:24 12/11
Ιωάννα Μαλέσκου: Η αλλαγή στην εμφάνισή της που ενθουσίασε τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά 

Ιωάννα Μαλέσκου: Η αλλαγή στην εμφάνισή της που ενθουσίασε τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά 

14:30 14/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved