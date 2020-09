Στόλτενμπεργκ: Αθήνα και Άγκυρα συμφώνησαν για διάλογο προς αποκλιμάκωση της έντασης

Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι Σύμμαχοι και το ΝΑΤΟ είναι μια σημαντικός δίαυλος για διαβουλεύσεις για όλα τα θέματα που επηρεάζουν την κοινή μας ασφάλεια.

Παραμένω σε στενή επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους Συμμάχους για να βρω μια λύση στις εντάσεις στο πνεύμα της αλληλεγγύης του ΝΑΤΟ».

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY