Στόλτενμπεργκ: Δηλώσεις του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου με την Ουκρανία

Η συνάντηση ΝΑΤΟ -Ουκρανίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας σειράς συναντήσεων που θα ακολουθήσουν αυτή την εβδομάδα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, σημείωσε ο Γ. Στόλτενμπεργκ. Σήμερα διεξάγονται συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, στις 12 Ιανουαρίου θα ακολουθήσει το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας στις Βρυξέλλες και στις 13 Ιανουαρίου η συζήτηση στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στη Βιέννη.

Ο Γ.Γ του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε «θετικό σημάδι» το ότι η Ρωσία θα καθήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ προσέρχεται σε αυτό το διάλογο «καλή τη πίστει» και με την πρόθεση να ακούσει τις ανησυχίες της Μόσχας. Ωστόσο, ο Γ. Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε ότι δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδας όλα τα ζητήματα θα επιλυθούν και πρόσθεσε ότι «αυτό που ελπίζουμε είναι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πώς θα προχωρήσουμε προς τα μπρος, με μια σειρά συναντήσεων».

Grateful to Secretary General @jensstoltenberg & the Allies for convening this extraordinary meeting of NATO-Ukraine Commission ahead of NATO-Russia Council.Stressed that any discussions on security arrangements should start with the withdrawal of Russian troops from ???? territory pic.twitter.com/LtXQJlXyL7