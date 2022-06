Στόλτενμπεργκ: Η Ελλάδα θα διαθέσει πλοία για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία

«Η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη θα διαθέσει πλοία για την εξαγωγή των σιτηρών από την Ουκρανία», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε επίσης ότι το πρωτόκολλο της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ θα υπογραφεί την Τρίτη.

Στη συνέχεια το πρωτόκολλο εισδοχής θα πρέπει να επικυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια των 30 χωρών μελών της Συμμαχίας, ώστε να επιτραπεί στις δύο χώρες να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ και να διέπονται από την ρήτρα της συλλογικής άμυνας.

