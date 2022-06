Στόλτενμπεργκ και Σουηδή πρωθυπουργός έκαναν βαρκάδα - Τι είπαν για ΝΑΤΟ και Τουρκία

“Αυτά είναι δύο σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που έχει θέσει η Τουρκία,” πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Μετά τις συνομιλίες της Δευτέρας, ο Στόλτενμπεργκ και η Άντερσον πήγαν για μια βόλτα με βάρκα στη λίμνη, δίπλα σε ένα αρχοντικό της σουηδικής κυβέρνησης, νοτιοδυτικά της Στοκχόλμης.

Great to visit @SwedishPM Magdalena Andersson to discuss #Russia's war in #Ukraine & #Sweden's #NATO application. The concerns raised by our Ally #Türkiye must be addressed & taken seriously. We are working to find a solution as soon as possible. pic.twitter.com/l4tBZPpcNi