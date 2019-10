Στόλτενμπεργκ σε Αγκυρα: Δείξτε αυτοσυγκράτηση - Τσαβούσογλου: Θέλουμε ξεκάθαρη αλληλεγγύη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"Τον ενημέρωσα για τις σοβαρές μου ανησυχίες αναφορικά με την επιχείρηση αυτή και για τους κινδύνους περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής", πρόσθεσε.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ σημείωσε επίσης ότι "δεν θα πρέπει να κινδυνεύσουν" οι πρόοδοι που έχουν καταγραφεί στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους. "Οι μαχητές του Νταές (αραβικό ακρωνύμιο του ΙΚ) δεν πρέπει να καταφέρουν να αποδράσουν", υπογράμμισε ο ίδιος.

“While Turkey has legitimate security concerns, I expect Turkey to act with restraint."

NATO chief Jens Stoltenberg on Turkey’s Operation Peace Spring in northern Syria pic.twitter.com/AqhZ4emZfI