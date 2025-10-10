Στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες ιδιοκτήτη και διαχειριστή για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο - Real.gr

Δημοσιεύθηκαν σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κύπρου οι αποφάσεις υπ. Αριθμό 302 και 303 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Κύπρου για τη μεταβίβαση των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ.

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά την συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου, χθες στην Αθήνα, στην οποία συμφωνήθηκε οι δύο χώρες να προχωρήσουν στην επίλυση όλων των ζητημάτων που εκκρεμούν σε σχέση με το έργο.

Πρόκειται όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές για το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης των συμφωνηθέντων στη συνάντηση των δύο υπουργών που έγινε «σε άριστο κλίμα».

Σημειώνεται ότι ο κ.Παπασταύρου μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ανήγγειλε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των αδειών στον ΑΔΜΗΕ, από τον προηγούμενο φορέα του έργου που ήταν η εταιρεία Euroasia Interconnector.