Στον χώρο του μακελειού στο Ελ Πάσο μεταβαίνει ο Τραμπ - Δημοκρατικός πρώην βουλευτής: Συνέβαλε να δημιουργηθεί αυτό που είδαμε

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, ο Τραμπ στηλίτευσε το ότι το Διαδίκτυο και τα βιντεοπαιχνίδια υποθάλπουν, κατ’ αυτόν, τη βία στις ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός τεξανός πρώην βουλευτής Μπέτο Ο’Ρουρκ, ο οποίος είναι ανάμεσα στους πολλούς συμμετέχοντες στην εσωκομματική διαδικασία των Δημοκρατικών για να αναδειχθεί ο υποψήφιος ή η υποψήφια που όπως προεξοφλείται θα αναμετρηθεί με τον ένοικο του Λευκού Οίκου στις προεδρικές εκλογές του 2020, υποστήριξε σε δηλώσεις του στην El Paso Times ότι ο Τραμπ θα όφειλε να μην επισκεφθεί την πόλη του, διότι «συνέβαλε να δημιουργηθεί αυτό που είδαμε στο Ελ Πάσο».

Beto O'Rourke blames Donald Trump for El Paso shooting: "He is a racist and he stokes racism" https://t.co/nbNlRyT9Nm