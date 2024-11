Storm Shadow: Τι είναι οι βρετανικοί πύραυλοι που εκτόξευσε η Ουκρανία σε ρωσικό έδαφος

Οι πύραυλοι αξίας 800.000 λιρών χρησιμοποιούν τεχνολογία GPS για να ανατινάξουν με ακρίβεια τους στόχους και μπορούν να ταξιδέψουν στον αέρα με ταχύτητα 965 χιλιομέτρων/ώρα.

Οι βρετανικοί πύραυλοι Storm Shadow έχουν εμβέλεια έως και 240 χιλιόμετρα πράγμα που σημαίνει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε τώρα να έχει τη δυνατότητα να πλήξει στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Βρετανικές πηγές χαρακτήρισαν σύμφωνα με τη Daily Mail την ιστορική εξέλιξη ως «σημαντική».

Οι πύραυλοι Storm Shadow χρησιμοποιούνται ήδη από την Ουκρανία εντός της επικράτειάς της εδώ και αρκετό καιρό, αλλά το Κίεβο φαίνεται ότι τώρα έλαβε άδεια να χρησιμοποιήσει τα όπλα για να πλήξει στόχους εντός της Ρωσίας.

The move, approved in response to Russia deploying North Korean… https://t.co/fBnxyN78VP pic.twitter.com/UIRJ1CgsVc

Ukraine’s armed forces used British Storm Shadow cruise missiles to target #Russian military sites, marking the first such strike.

Η Βρετανία είχε δηλώσει προηγουμένως η Ουκρανία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυραύλους κρουζ Storm Shadow εντός της ουκρανικής επικράτειας, αλλά η κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πίεζε για μήνες να λάβει άδεια να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν άλλαξε την πολιτική της για να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει όπλα αμερικανικής κατασκευής για να πλήξει βαθιά μέσα στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα.

Ρωσικά φιλοπολεμικά κανάλια στο Telegram ανέφεραν ότι 12 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στην περιοχή του Κουρσκ την Τετάρτη.

Ανεπιβεβαίωτες εικόνες και πλάνα που αναρτήθηκαν στο X έδειχναν κατοίκους στο χωριό Μαρίνο του Κουρσκ να κρατούν θραύσματα του πυραύλου.

Russian channels claiming Ukraine sent around 12 Storm Shadow missiles over Russia's Kursk region this morning.

This comes only hours after statements from UK officials implying that restrictions had been lifted.

Increasingly it seems that the "red lines" with which Russia kept… pic.twitter.com/izz2zKNNSD