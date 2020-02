Στους 811 οι νεκροί στην Κίνα από τον κορωνοϊό

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP-Sputnik

Σε όλη την ηπειρωτική Κίνα, καταγράφησαν χθες 2.656 νέα επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του 2019-nCoV, αυξάνοντας σε 37.198 το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα.

