Στους 90 οι νεκροί από την έκρηξη παγιδευμένου οχήματος στη Σομαλία - Φόβοι ότι θα αυξηθούν τα θύματα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες από την περιοχή της έκρηξης, αυτή προκλήθηκε όταν ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημα εξερράγη σε μία πολυάσχολη περιοχή της πόλης.

Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί πόσα από τα θύματα της επίθεσης έχουν μεταφερθεί σε άλλα νοσοκομεία.

