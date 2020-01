Στους δρόμους για δεύτερη μέρα Ιρανοί διαδηλωτές: Ψεύδονται όσοι λένε ότι εχθρός μας είναι οι ΗΠΑ, ο εχθρός μας είναι εδώ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

"Ψεύδονται όταν λένε ότι ο εχθρός μας είναι η Αμερική, ο εχθρός μας είναι εδώ ακριβώς", φώναζαν διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί σε έναν δρόμο κοντά στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

??Now Iran

The people do not disrespect the flag of USA and Israel. They say all over Iran: We are not the enemy of the USA and Israel. Our enemy is the people of the Islamic Republic of Iran.#IranProtests#IranProtests2020pic.twitter.com/usT41DaYtm