Στους οκτώ οι νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα - Βομβαρδιστικό Tu-22 κατέρριψε το Κίεβο- ΒΙΝΤΕΟ

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι από τη ρωσική επίθεση υπέστησαν ζημιές ένα κτίριο κατοικιών και ένας σταθμό τρένου στη Ντνίπρο, ενώ επανέλαβε την έκκλησή του προς τη Δύση να προσφέρει στο Κίεβο επιπλέον μέσα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για την τρομοκρατία της και κάθε πύραυλος, κάθε (drone) Shahed πρέπει να καταρριφθεί», υπογράμμισε ο Ζελένσκι. «Ο κόσμος μπορεί να το εγγυηθεί αυτό και οι εταίροι μας διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες», σημείωσε.

Η ουκρανική κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia ανακοίνωσε ότι η Ρωσία στοχοθέτησε σκοπίμως τις υποδομές της στην περιοχή, τραυματίζοντας εργαζόμενούς της. Η εταιρεία έκλεισε τον σταθμό στη Ντνίπρο και ζήτησε από τα τρένα που περνούν από την πόλη να αλλάξουν πορεία.

Στο μεταξύ ο στρατός της Ουκρανίας επεσήμανε ότι κατέστρεψε ένα ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-22.

