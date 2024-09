Στους πέντε οι νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου σε ποταμό στην Πορτογαλία - ΒΙΝΤΕΟ

Η επιχείρηση ανέλκυσης των συντριμμιών του ελικοπτέρου δεν έχει ολοκληρωθεί, όπως άλλωστε και η έρευνα για την εξακρίβωση των αιτίων του δυστυχήματος.

The wreckage of the AS350-B3 Écureuil helicopter (EC-LBV, MSN 4781) that crashed on Friday in the Douro River, in Lamego, Portugal is being recovered, while the search for the missing GNR soldier continues underwater, on land and the air.

The Loulé, Algarve based forest… pic.twitter.com/9TBW6EHvxp