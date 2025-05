Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στη Στουτγκάρδη – Αναφορές για τραυματίες - Real.gr

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη.

Συναγερμός στη Γερμανία καθώς αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στη Στουτγκάρδη, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5:50 μ.μ. στην οδό Charlottenstrasse, σε πολυσύχναστη διασταύρωση στο κέντρο της Στουτγάρδης.

Αρχικά έγινε λόγος για τρία θύματα, στη συνέχεια για έξι. Μια εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στη BILD: «Ο ακριβής αριθμός δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός. Υπήρξαν επίσης σοβαροί τραυματισμοί».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μια γυναίκα με καροτσάκι χτυπήθηκε επίσης από το βαρύ όχημα, ενώ παπό τον τόπο του ατυχήματος δείχνουν ένα κατεστραμμένο καροτσάκι στις γραμμές του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Ο οδηγός του SUV συνελήφθη από την αστυνομία.

The driver of the car has been arrested. Follow the latest: https://t.co/y5gm9hZsaH

— DW News (@dwnews) May 2, 2025