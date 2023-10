Στόχους στον Λίβανο χτυπά ο ισραηλινός στρατός - Πυρά της Χεζμπολάχ

Η οργάνωση Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες και πυρά πυροβολικού στην υπό ισραηλινή κατοχή περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα σήμερα, λέγοντας ότι είναι «αλληλέγγυα» προς τον παλαιστινιακό λαό.

BREAKING: Lebanon’s Hezbollah militant group has fired dozens of rockets and shells at three Israeli positions in a disputed area along the country’s border with Syria’s Israeli-occupied Golan Heights. https://t.co/MoHt3wZ7Fl